سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى البنوك المصرية

شغل بال المسافرين لخارج البلاد والمقيمين في مصر معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8/ 8/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار خلال اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري، لتبقى أسعار صرف الجنيه مقابل أسعار الدولار في البنك المركزي المصري مبلغ 30.83 للشراء، وقيمة 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8/ 8/ 2023 في البنوك المصرية

ويقدم الدستور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي قد جاءت كالتالي.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عرض بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.