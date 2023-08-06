الفواكه التي يجب تناولها للحصول على بشرة صحية وشابة

تعتبر البشرة من أهم العناصر التي تضفي جمالًا وجاذبية على الشخص، وخلال فصل الصيف والطقس الحار، تتعرض البشرة للعديد من التحديات مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس والجو الجاف والرطوبة المرتفعة، لذا فإن تناول الفواكه الصحية والمغذية يمكن أن يكون الحل الأمثل للحفاظ على بشرة متوهجة وشابة خلال هذا فصل الصيف.

لا يمكننا إنكار حقيقة أنه مع تقدمنا ​​في العمر، فإن بشرتنا تفعل ذلك أيضًا، حيث أن هناك طرق طبيعية على الأقل لإبطاء شيخوخة البشرة، وإحدى الطرق الطبيعية هي تناول الفاكهة المناسبة لبشرتنا.

أكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة، أن تناول الفواكه الطازجة والموسمية أثناء فصل الصيف يمكن أن يكون سلاحًا فعالًا للحفاظ على بشرة متوهجة وشابة.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" فإن تناول 5 حصص من الفاكهة يوميًا يجعل المرء صحيًا ومتوهجًا، ففي السطور التالية أفضل الفواكه التي يجب تناولها للحصول على بشرة صحية.

تحتوي الفواكه على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد المضادة للأكسدة، وهذه المكونات الطبيعية لها فوائد مذهلة للبشرة، فإذا كانت البشرة تعاني من الجفاف، فالفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والليمون يمكن أن تعزز من ترطيب البشرة وإعطائها مظهرًا صحيًا.

علاوة على ذلك، فإن الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والعنب الأحمر لها تأثيرات مضادة للأكسدة، تحمي البشرة من الجذور الحرة وتعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تقليل ظهور التجاعيد وجعل البشرة أكثر شبابًا ونضارة، كما أن الأناناس والمشمش والمانجو مصدر غني لفيتامين C وتعزز صحة البشرة بشكل عام.

وقد لا تكون الفواكه الموجودة في السوق طوال العام متاحة في فصل الصيف، ولكن هناك العديد من الفواكه الموسمية التي يمكن الاستفادة منها خلال هذا الوقت، مثل الكرز والتوت الأزرق والمانجو والخوخ، فهذه الفواكه تحتوي على مستويات عالية من المواد المغذية والمضادة للأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتساعد في الحماية من ضرر الأشعة فوق البنفسجية.