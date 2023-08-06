الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

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