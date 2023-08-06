سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية

البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من العاملين في المجال الاقتصادي والمصرفي، لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.



سعر الدولار اليوم الأحد 6- 8- 2023 في البنوك المصرية والأجنبية

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك المصرية وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023

يورو

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جنيه إسترلينى

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39.1713 جنيه للبيع



فرنك سويسرى

35.2161 جنيه للشراء

35.3422 جنيه للبيع



100 ين يابانى

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21.6475 جنيه للبيع



ريال سعودى

8.2222 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع



دينار كويتى

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درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

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اليوان الصينى

4.3010 جنيه للشراء

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