الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من العاملين في المجال الاقتصادي والمصرفي، لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.


سعر الدولار اليوم الأحد 6- 8- 2023 في البنوك المصرية والأجنبية 

 

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك المصرية وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري


30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib


30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023

يورو
33.7415 جنيه للشراء

33.8592 جنيه للبيع


جنيه إسترلينى
39.0463 جنيه للشراء

39.1713 جنيه للبيع
 

فرنك سويسرى
35.2161 جنيه للشراء

35.3422 جنيه للبيع
 

100 ين يابانى
21.5786 جنيه للشراء

21.6475 جنيه للبيع
 

ريال سعودى
8.2222 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع
 

دينار كويتى
100.2317 جنيه للشراء

100.5773 جنيه للبيع
 

درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع
 

اليوان الصينى
4.3010 جنيه للشراء

4.3156 جنيه للبيع

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تفاصيل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم

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سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد البنوك المصرية والاجنبية البنوك المصرية
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