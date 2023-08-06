سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية
البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من العاملين في المجال الاقتصادي والمصرفي، لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
سعر الدولار اليوم الأحد 6- 8- 2023 في البنوك المصرية والأجنبية
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك المصرية وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.
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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023
يورو
33.7415 جنيه للشراء
33.8592 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0463 جنيه للشراء
39.1713 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.2161 جنيه للشراء
35.3422 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.5786 جنيه للشراء
21.6475 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2222 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2317 جنيه للشراء
100.5773 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3010 جنيه للشراء
4.3156 جنيه للبيع