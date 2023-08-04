بعد اجتماع «أوبك+».. أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة بفضل تعهدات بخفض الإنتاج.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1%، لتصل إلى 86.13 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.2% لتصل إلى 82.72 دولار للبرميل.

وخلال اجتماع الـ 49 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة التابعة لتحالف (أوبك+)، جددت الدول التزامها بدعم استقرار أسواق النفط والحفاظ على توازنها.

وتم تقييم بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو الماضيين، وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بالتعاون والتمديد الطوعي لخفض الإنتاج.

ومددت السعودية خفض الإنتاج الطوعي شهرًا إضافيًا، وأعلنت روسيا عن خفض صادراتها من النفط بمعدل 300 ألف برميل يوميًا.

وأبدت اللجنة رغبتها واستعدادها لتقييم ومراقبة أوضاع سوق النفط عن كثب، وتجاوبت مع تطورات السوق، مع استعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناءً على التماسك القوي لدول أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة.

كما أعلنت موسكو أمس، تمديد قرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عزمها على خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2023.