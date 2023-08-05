تفاصيل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن أحد وظائف البنك المركزي المهم أن يكون هناك سيطرة على التضخم.

وأضاف، أنه وفقا للمعلومات والبيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري أن البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة وهذا كان غير متوقع لأن هناك تضخم كبير على مستوى العالم ومصر تتأثر بهذا التضخم لأن مصر دولة مستوردة بشكل كبير.

وأشار إلى أنه كان هناك محاولة من البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% للسيطرة على التضخم، وتحجيم عملية الدولرة.