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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الفراخ.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 5-8-2023

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرًا، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في الأسواق المصرية


نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في الأسواق المصرية والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة؛ بفعل انتهاء أزمة الأعلاف الداجنة وتوافرها للمزارع وصغار المربيين، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 90 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 14 جنيه.

سجل الكتكوت أبيض قطعان عمر يوم نحو 6.25 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 7 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 5.25 جنيه.

سجل الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 6.75 جنيه.

سجل كتكوت بط مولارد عمر يوم نحو 13.75 جنيه.

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سجلت كرتونة البيض الأحمر في المحلات التجارية نحو 110 جنيه.


سجلت كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية نحو 110 جنيه.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المحلات التجارية نحو 121 جنيه.

 

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