الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ 270.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث سجل سعر كيلو الكندوز بين 270 جنيها إلى 394 جنيها في الهايبر ماركت ومحال الجزارة. وسجل كيلو اللحم الجملي 300 جنيه، وكيلو الكبدة الجملي 340 جنيها، وسعر كيلو لحوم الضأن 380 جنيها، فيما سجل كيلو الكبدة الضأني 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم 

وبلع سعر طن المفروم الجملي 300 جنيه، وكيلو السجق الجملي 300 جنيه، وكيلو اللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، وكيلو اللحوم السوداني 280 جنيهًا.

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وتراوحت أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم”  بين 132 إلى 136 جنيهًا، والجاموسي 115 و124 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم اليوم سعر كيلو الكندوز سعر طن المفروم الجملي سعر كيلو اللحم القائم كيلو الكبدة الضاني

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