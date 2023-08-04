الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيهان مقارنة بسعر أمس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض  في مصر الجمعة 4-8-2023 .

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء 61  جنيهًا.
  • أسعار الفراخ البلدي 95 جنيهًا.
  • سعر الفراخ الساسو 93 جنيهًا.
  • سعر الدواجن أمهات بيضاء 53 جنيهًا.
  • بياض أبيض سلك 55 جنيهًا.
  • بياض أبيض أرضي 57 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سعر كتكوت أبيض 8 جنيهات.
  • سعر كتكوت  ساسو  8 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 14 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان  6.75 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور 9 جنيهات.
  • كتكوت بلدي 5.25 جنيه.
  • كتكوت هجين 6.75 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.
  • كتكوت سمان أسمر  3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض 

  • كرتونة بيض أبيض: 100 جنيه.
  • كرتونة بيض أحمر: 103 جنيهات.
  • كرتونة بيض بلدي: 105 جنيهات.

سعر البط والرومي 

  • سعر كيلو بط بلدي 100 جنيه.
  • سعر كيلو بط مولار 60 جنيهًا.
  • سعر كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا.
  • سعر كيلو بط مسكوفي 100 جنيه.
  • كتكوت رومي أبيض عمر يوم  65 جنيهًا.
  • كتكوت رومي أبيض شهر/كيلو  145 جنيهًا.
  • كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا.
  • رومي برونزي 300 جرام 45 جنيهًا.
  • رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.
txt

تعرف على أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023.. تفاصيل

الدواجن الدواجن البيضاء سعر الفراخ الفراخ البلدي كرتونة بيض اسعار الدواجن

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوى 2023

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

كيف تؤثر محاكمة ترامب على ماراثون الانتخابات الأمريكية 2024؟.. خبير يجيب

محمد كروم لـ"الشاهد": الشاطر دفع للظواهرى 15 مليون جنيه لإنشاء "الجيش الحر"

محمد كروم لـ "الشاهد": الجماعة الإسلامية تدرك جيدًا أن الدولة باقية والتنظيم زائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى