أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيهان مقارنة بسعر أمس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض في مصر الجمعة 4-8-2023 .

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 61 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي 95 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو 93 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء 53 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 55 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 57 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض 8 جنيهات.

سعر كتكوت ساسو 8 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات 14 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 6.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 9 جنيهات.

كتكوت بلدي 5.25 جنيه.

كتكوت هجين 6.75 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

كرتونة بيض أبيض: 100 جنيه.

كرتونة بيض أحمر: 103 جنيهات.

كرتونة بيض بلدي: 105 جنيهات.

سعر البط والرومي