السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس خلال التعاملات المسائية شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023 استقرارا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 5 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 5-8-2023

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