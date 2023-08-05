السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023 استقرارا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 5 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وتراجع اليورو

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

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