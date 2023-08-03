الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وتراجع اليورو

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.55%، حيث قاد النمو المفاجئ للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني إلى زيادة التوقعات بإمكانية الهبوط السلس، كما زاد من احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستويات تشديدية لفترة أطول مما كان متوقعًا. 

وسجل المؤشر غالبية المكاسب يوم الخميس عندما صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضه خلال معظم تداولات هذا الأسبوع، حيث أدى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء - والذي لم يكن يميل تجاه تشديد السياسة النقدية.

وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الصادر يوم الجمعة، إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، وبالتالي انخفاض الدولار. 

من ناحية أخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.97%، حيث شهدت العملة أدنى مستوى لها خلال تداولات يوم الخميس، وذلك في ظل الارتفاع الحاد للدولار، وعلى خلفية إشارة اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية اقتراب البنك من إنهاء دورته لتشديد السياسة النقدية. 

وفي بريطانيا، ظل الجنيه الإسترليني ثابت نسبيًا، إذ انخفض قليلاً بنسبة 0.02%، حيث عوض رفع توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي، وزيادة تسعير السوق لمعدل الفائدة ببنك إنجلترا، تأثير ارتفاع الدولارعلى الجنيه الإسترليني.

من ناحية أخرى، صعد الين الياباني بنسبة 0.40%، ليسجل بذلك مكاسب خلال تعاملات ثلاثة أسابيع هذا الشهر، على خلفية تعديل بنك اليابان لسياسة التحكم في منحنى العائد للمرة الأولى منذ 7 سنوات، فضلًا عن ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، متجاوزاً نطاقه المُستهدف للتضخم للشهر الـ 15 على التوالي.

اجتماع اللجنة الفيدرالية ارتفاع الدولار الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم التو البن البنك التحكم

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى