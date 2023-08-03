تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وتراجع اليورو

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.55%، حيث قاد النمو المفاجئ للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني إلى زيادة التوقعات بإمكانية الهبوط السلس، كما زاد من احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستويات تشديدية لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وسجل المؤشر غالبية المكاسب يوم الخميس عندما صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضه خلال معظم تداولات هذا الأسبوع، حيث أدى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء - والذي لم يكن يميل تجاه تشديد السياسة النقدية.

وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الصادر يوم الجمعة، إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، وبالتالي انخفاض الدولار.

من ناحية أخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.97%، حيث شهدت العملة أدنى مستوى لها خلال تداولات يوم الخميس، وذلك في ظل الارتفاع الحاد للدولار، وعلى خلفية إشارة اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية اقتراب البنك من إنهاء دورته لتشديد السياسة النقدية.

وفي بريطانيا، ظل الجنيه الإسترليني ثابت نسبيًا، إذ انخفض قليلاً بنسبة 0.02%، حيث عوض رفع توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي، وزيادة تسعير السوق لمعدل الفائدة ببنك إنجلترا، تأثير ارتفاع الدولارعلى الجنيه الإسترليني.

من ناحية أخرى، صعد الين الياباني بنسبة 0.40%، ليسجل بذلك مكاسب خلال تعاملات ثلاثة أسابيع هذا الشهر، على خلفية تعديل بنك اليابان لسياسة التحكم في منحنى العائد للمرة الأولى منذ 7 سنوات، فضلًا عن ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، متجاوزاً نطاقه المُستهدف للتضخم للشهر الـ 15 على التوالي.