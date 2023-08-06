تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من النسخة الحالية 2023.

ويلتقي فريق أرسنال بنظيره مانشستر سيتي في قمة نارية ومصيرية، وذلك على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في مباراة كأس الدرع الخيرية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

من المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - ويليام صليبا – جابرييل - يوريان تيمبر.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكيتياه - جابرييل مارتينيلي.

ويفتقد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في مباراة اليوم لخدمات كل من: جابرييل جيسوس، أولكسندر زينشينكو، كما يغيب ريس نيلسون وفولارين بالوجون وسامبي لوكونجا، بينما يواصل نجمنا المصري محمد النني التعافي من إصابته الطويلة في الركبة.

موعد مباراة أرسنال في افتتاحية الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يستهل فريق أرسنال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نظيره نوتينجهام فورست.

وستنطلق مباراة أرسنال ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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