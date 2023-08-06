بتصويت الجماهير.. "صلاح" سابع أفضل لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى

اختير نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

موقع "Betfair" الإنجليزي قام بعمل تصويت للجماهير بمناسبة مرور 30 سنة على البريميرليج، لاختيار أفضل 20 لاعبًا في تاريخ الدوري، وجاء على رأسهم صلاح.

واحتل صدارة الترتيب النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم أرسنال السابق، وفي المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وجاء محمد صلاح في المركز السابع متفوقًا على العديد من النجوم أبرزهم واين روني، ديديه دروجبا، فرانك لامبارد وبول سكولز.

وتواجد ألان شيرار الهداف التاريخي للمسابقة ولاعب نيوكاسل يونايتد السابق في المركز الثالث ثم إريك كانتونا وستيفن جيرارد.