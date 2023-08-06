الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة (تفاصيل)

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من النسخة الحالية 2023.

مانشستر سيتى يتحدى أرسنال فى كأس الدرع الخيرية 2023

أول تعليق من جفارديول بعد انضمامه إلى مانشستر سيتى

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium     

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة فرض سيطرته وهيمنته على الألقاب المحلية، بعدما حصد الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

كذلك يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، قيادة الفريق اللندني نحو تحقيق الانتصار والتتويج بلقب الدرع الخيرية في نسخته الحالية 2023.

وتُعد هذه المباراة الأولى التي تجمع بين المدربين بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا في كأس الدرع الخيرية، ولكنها ستكون العاشرة في تاريخ مواجهتهما بجميع المسابقات.

وواجه جوارديولا مواطنه أرتيتا 9 مرات سابقة قبل مواجهة كأس الدرع الخيرية، حيث سبق والتقوا 6 مرات بالدوري الإنجليزي، ومرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة بكأس الرابطة.

وخلال هذه المباريات، سجل فريق مانشستر سيتي في 8 مباريات، مقابل انتصار وحيد لصالح أرسنال.

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