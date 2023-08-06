الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في الدرع الخيرية

تشكيل مانشستر سيتي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في الدرع الخيرية

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في الدرع الخيرية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من النسخة الحالية 2023.

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ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره أرسنال، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في مباراة كأس الدرع الخيرية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في الدرع الخيرية

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي.

خط وسط الملعب: جون ستونز - رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين (أو ماتيو كوفاسيتش).

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويفتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في مباراة اليوم لخدمات نجمه البلجيكي كيفين دي بروين؛ نظرًا لأنه لم يلعب خلال الفترة التحضيرية الصيفية، حيث يواصل التعافي من إصابة أوتار الركبة.

موعد مباراة مانشستر سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي

وتُعد هذه المواجهة بمثابة "بروفة" قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يفتتح فريق مانشستر سيتي مشواره بمواجهة بيرنلي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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