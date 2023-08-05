السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند

هويلوند
هويلوند

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، ضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأشار النادي في بيانه رسمي، إلى ضم صاحب الـ 20 عامًا بعقد حتى عام 2028، حيث تشير التقارير أن الصفقة كلفت اليونايتد 80 مليون يورو.

وقال اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي بعد التوقيع مع الشياطين:“ليس سراً أنني مُشجع لهذا النادي العظيم منذ أن كنت صغيرًا وحلمت باللعب في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد”.

وأضاف:"إنني في بداية مسيرتي، لكنني أعلم أنني مستعد لاتخاذ هذه الخطوة واللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

وأتم:“بمجرد أن تحدثت إلى المدرب، علمت أن هذه البيئة ستكون مثالية لتطوري، وأنا سعيد بفرصة العمل مع أحد أفضل المدربين في العالم. وتحت إشرافه، أعلم أنني قادر على تحقيق أشياء عظيمة مع زملائي الجدد في هذا النادي المميز”.

وشارك هويلوند في 42 مباراة بقميص أتالانتا، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

هويلوند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي بروندبي للشباب وانتقل لنادي هولبايك في صيف 2016، ثم انتقل لشباب نادي كوبنهاجن في الصيف التالي، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2020، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي، ولعب موسم ونصف بقميصه قبل الانتقال لنادي ستورام جراز النمساوي وبعد 6 أشهر انتقل لنادي أتالانتا.

مانشستر يونايتد الدنماركي راسموس هويلوند هويلوند راسموس هويلوند أتالانتا

الأكثر قراءة

مصدر: لا تصفية لـ"مصانع النحاس المصرية".. و125 مليون جنيه للتطوير

وزير التموين: كل السلع الأساسية متوفرة.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

محافظ قنا يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة "هو" الصناعية

بتخفيضات تصل إلى 70%.. مشاركة "غير مسبوقة" للمحلات فى الأوكازيون الصيفى

ضبط عصابة بحوزتها 27 كيلو مخدرات بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه