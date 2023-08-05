مانشستر يونايتد يضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، ضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأشار النادي في بيانه رسمي، إلى ضم صاحب الـ 20 عامًا بعقد حتى عام 2028، حيث تشير التقارير أن الصفقة كلفت اليونايتد 80 مليون يورو.

Rasmus Hojlund is a RED! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

وقال اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي بعد التوقيع مع الشياطين:“ليس سراً أنني مُشجع لهذا النادي العظيم منذ أن كنت صغيرًا وحلمت باللعب في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد”.

وأضاف:"إنني في بداية مسيرتي، لكنني أعلم أنني مستعد لاتخاذ هذه الخطوة واللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

وأتم:“بمجرد أن تحدثت إلى المدرب، علمت أن هذه البيئة ستكون مثالية لتطوري، وأنا سعيد بفرصة العمل مع أحد أفضل المدربين في العالم. وتحت إشرافه، أعلم أنني قادر على تحقيق أشياء عظيمة مع زملائي الجدد في هذا النادي المميز”.

وشارك هويلوند في 42 مباراة بقميص أتالانتا، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

هويلوند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي بروندبي للشباب وانتقل لنادي هولبايك في صيف 2016، ثم انتقل لشباب نادي كوبنهاجن في الصيف التالي، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2020، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي، ولعب موسم ونصف بقميصه قبل الانتقال لنادي ستورام جراز النمساوي وبعد 6 أشهر انتقل لنادي أتالانتا.