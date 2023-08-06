مانشستر سيتى يتحدى أرسنال فى كأس الدرع الخيرية 2023

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره أرسنال، في مواجهة قوية وحاسمة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في مباراة الدرع الخيرية 2023، والتي ستنطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة فرض سيطرته وهيمنته على الألقاب المحلية، بعدما حصد الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

كذلك يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، قيادة الفريق اللندني نحو تحقيق الانتصار والتتويج بلقب الدرع الخيرية في نسخته الحالية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في بطولة الدرع الخيرية، حيث تقابلا في مباراتين فقط من قبل، وذلك في نسختي 1934 و2014، والتي شهدت مشاركة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال.

وحقق فريق أرسنال فوزًا كبيرًا في المباراتين أمام مانشستر سيتي، وذلك برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد "هايبري" في عام 1934، وبثلاثية نظيفة دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في عام 2014.

ولكنها ستكون المباراة الأولى التي تجمع بين المدربين بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا في كأس الدرع الخيرية، بعدما سبق والتقوا 5 مرات بالدوري الإنجليزي، ومرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة بكأس الرابطة.

وواجه جوارديولا مواطنه أرتيتا 9 مرات سابقة قبل مواجهة كأس الدرع الخيرية، حيث فاز فريق مانشستر سيتي في 8 مباريات، مقابل انتصار وحيد لصالح أرسنال.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الثنائي الإسباني كانت في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي من الموسم الماضي، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة "بروفة" قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفتتح فريق مانشستر سيتي مشواره بمواجهة بيرنلي، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري.

بينما يلتقي فريق أرسنال بنظيره نوتينجهام فورست، يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".