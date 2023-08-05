السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة مهاجم مانشستر يونايتد الجديد وغيابه لعدة أسابيع

هويلوند
هويلوند

كشف الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، عن إصابة المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد.

وقال رومانو عبر حسابه بـ"تويتر"، أن هويلوند تعرض إلى إصابة بسيطة خلال الموسم التحضيري مع أتالانتا، وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع لعودته.

وأكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده هويلوند من فريق أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم اليوم. 

وسجل هويلوند 27 هدفا في 87 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها إضافة إلى الفريق الإيطالي، وسجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع المنتخب الدنماركي.

وقال هويلوند للموقع الرسمي للنادي: "لا أخفي سرًا بأنني كنت أحد جماهير هذا النادي العظيم منذ أن كنت صغيرا، وحلمت بأن أدخل ملعب أولد ترافورد وأنا لاعب في مانشستر يونايتد". 

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