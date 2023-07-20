ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة البريميرليج.. موعد بداية الدوري الانجليزي 2023-2024

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم، انطلاق الدوريات الأوروبية في الموسم الجديد “2023-2024”.

وبدأت العديد من الأندية الأوروبية تحضيراتها للموسم الجديد، استعدادًا للدخول في المنافسة على أهم البطولات حول العالم.

ويأتي الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، على رأس البطولات التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم ويتشوقون لبدايتها من أجل مشاهدة المنافسة الشرسة على تحقيق لقب البريميرليج.


وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بالإضافة إلى فوزه بلقبي كأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وهبطت أندية ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون من البريميرليج لبطولة التشامبيون شيب، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب البطولة على التوالي.

بينما تأهلت أندية لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد، وبيرنلي.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، منافسة شرسة على تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم المنقضي، والذي احتل خلاله المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة.

موعد بداية الدوري الانجليزي 2024

وتنطلق بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الجديد يوم 11 أغسطس المقبل بمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.

وتستمر منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حتى يوم 19 مايو 2024.

صلاح أسيست.. ليفربول ينتصر برباعية فى أولى مبارياته الودية

موعد مباراة الدرع الخيرية

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في انجلترا بإقامة مباراة الدرع الخيرية بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتشارك أندية مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل كممثلين عن الدوري الانجليزي، فيما تأهل ليفربول للدوري الأوروبي، وبرايتون ألبيون وأستون فيلا لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

الدورى الانجليزى موعد بداية الدوري الانجليزي موعد بداية الدوري الانجليزي 2024 ليفربول محمد صلاح موعد مباراة الدرع الخيرية

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق