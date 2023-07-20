عودة البريميرليج.. موعد بداية الدوري الانجليزي 2023-2024

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم، انطلاق الدوريات الأوروبية في الموسم الجديد “2023-2024”.

وبدأت العديد من الأندية الأوروبية تحضيراتها للموسم الجديد، استعدادًا للدخول في المنافسة على أهم البطولات حول العالم.

ويأتي الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، على رأس البطولات التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم ويتشوقون لبدايتها من أجل مشاهدة المنافسة الشرسة على تحقيق لقب البريميرليج.



وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بالإضافة إلى فوزه بلقبي كأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وهبطت أندية ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون من البريميرليج لبطولة التشامبيون شيب، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب البطولة على التوالي.

بينما تأهلت أندية لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد، وبيرنلي.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، منافسة شرسة على تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم المنقضي، والذي احتل خلاله المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة.

موعد بداية الدوري الانجليزي 2024

وتنطلق بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الجديد يوم 11 أغسطس المقبل بمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.

وتستمر منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حتى يوم 19 مايو 2024.

موعد مباراة الدرع الخيرية

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في انجلترا بإقامة مباراة الدرع الخيرية بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتشارك أندية مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل كممثلين عن الدوري الانجليزي، فيما تأهل ليفربول للدوري الأوروبي، وبرايتون ألبيون وأستون فيلا لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.