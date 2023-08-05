ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ 

ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حيث بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وجاءت مواعيد العام الدراسي الجديد وفقاً للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم كالتالي :

١_ بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات

٢- بدء أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤

٣- السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

٤- عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا

٥- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤

٦- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٨- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٩- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

١٠- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

١١- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

١٢- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

١٣- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٤- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١٥- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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