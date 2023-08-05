أخبار فاتتك| مرتضى منصور ينعى زوجة صالح سليم.. وحميد الشاعري يشعل مهرجان العلمين

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم السبت، ما بين صحة وتعليم وفن، نرصد أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

أفشة: مررت بموسم صعب.. ولم أستسلم مطلقًا

أكد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مر بموسم صعب للغاية، مشيرا إلى أنه لم يستسلم قط على الرغم من الصعوبات التي عانى منها.. للمزيد اضغط هنا.

حميد الشاعرى يشعل خشبة مسرح مهرجان العلمين

صعد النجم حميد الشاعري على خشبة مسرح العلمين أرينا لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين".. للمزيد اضغط هنا.

نبيل نعيم يكشف كواليس القبض عليه بعد إرشاد الظواهرى عنه

كشف نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس القبض عليه بعد إرشاد إيمن الظواهري عنه.. للمزيد اضغط هنا.

وزير الإعلام الصومالى: اعتقال 10 جواسيس على صلة بمليشيات "الخوارج" الإرهابية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، إن وكالة المخابرات والأمن الوطنى الصومالية ألقت القبض 10 أشخاص في العاصمة مقديشيو بتهمة التواصل مع مليشيات "الخوارج" الإرهابية.. للمزيد اضغط هنا.

أشرف عبدالباقي: احترم أى شخص ينتقد مسرح مصر

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، على تقديره للمجهود الكبير الذي تبذله السيدات، خاصة العاملات، مع ظهور ترندات تستغل النساء في الفترة الأخيرة، وبرامج تركز على النساء فقط.. للمزيد اضغط هنا.

مرتضى منصور ينعى زوجة صالح سليم: سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم

نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الذي أعلن استقالته من منصبه منذ أيام قليلة، نعي للسيدة زينب لطفي زوجة كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.. للمزيد اضغط هنا.