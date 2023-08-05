السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عبدالباقى: احترم أى شخص ينتقد مسرح مصر

أشرف عبدالباقى
أشرف عبدالباقى

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، على تقديره للمجهود الكبير الذي تبذله السيدات، خاصة العاملات، مع ظهور ترندات تستغل النساء في الفترة الأخيرة، وبرامج تركز على النساء فقط.

وأعرب الفنان أشرف عبدالباقي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»،  عن سعادته البالغة بتجربته في مسرح مصر والتي بدأت بفكرة يعترض عليها الجميع في البداية، لافتًا إلى أنه حث الشباب الممثلين على الامتناع عن التحدث عن السياسة والجنس والدين على خشبة المسرح، وأن مسرح مصر أصبح له الكثير من الشبه، لذلك اتجهوا إلى اللوكاندة.

كما أعرب عن احترامه لأي شخص ينتقد مسرح مصر، لافتاً إلى أن كل مشهد له ذوق فني وطابع محدد، كما أن المسرح يحتاج إلى الارتجال ولكنه يعتبر أمرا صعبا في بعض الروايات.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: "عندما توجهت لزيارة العريش، اكتشفت أن أهلها كانوا محرومين من المسرح المحترف، والعرض كان يومين فقط حيث كانت  هذه المرة الأولى لزيارته إلى العريش من سنوات طويلة، معقبًا: “من أول ما وصلت العريش كل الناس هناك بتسألني «كلت اللصيمة؟»”.

 

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