أفشة: مررت بموسم صعب.. ولم أستسلم مطلقًا

أكد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مر بموسم صعب للغاية، مشيرا إلى أنه لم يستسلم قط على الرغم من الصعوبات التي عانى منها.

وقال أفشة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الحمدلله نهاية الموسم علي خير، واحد من أصعب المواسم وأكثرها ضغط انتهت بأن الأهلي دائما كسبان".

وأضاف نجم الأهلي: "موسم كان فيه لحظات فيها قلق وتوتر نفسي، تراجع ذهني ووجع قلب، بعيد عنكم الاستسلام كان حل سهل بس للأسف انا معرفوش".

وتابع: "كل ما ضاقت أكثر كل ما كنت أشتغل أكثر، تمرين فوق التمرين تركيز علي التركيز هدف واحد بس إوعى تسيب لحظة في النادي الأهلي متحطش اسمك فيها كل حاجة بتتعوض إلا الزمن".

وواصل: "الحمدلله ١٢ بطولة مع الأهلي ١٤ صناعة هدف، ٢٢ فرصة محققة، نسبه مشاركة تخطت الـ ٧٠٪ وللسنه الرابعة علي التوالي أكثر لاعب مساهمة في أهداف النادي، فضل ربنا ودعم زمايلي في الفريق".

وأوضح أفشة: "سمعت كلام كثير محبط ومش حقيقي مش هقول ظالم بس أقل حاجة يزعل، عموما ده ضمن الباكيج مفيش حلاوة من غير نار، الكلام ده حرفيا كان هو النار اللي بتخليني عندي إصرار أكثر وغيرة ورغبة أنا أكون أقوى من أي كلمة اتقالت".

وأتم لاعب الأهلي: "في نهاية الموسم شكرا لكل اللي انتقد سواء سلبي أو إيجابي كلامكم شحن البطارية، ووقت الإجازة وضميري مرتاح علشان فعلا تعبت جدا السنة دي".