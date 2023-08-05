السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يشعل خشبة مسرح مهرجان العلمين

حميد الشاعري
حميد الشاعري

صعد منذ قليل النجم حميد الشاعري على خشبه مسرح العلمين أرينا لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين".

وبدأ حميد الشاعري الحفله بأغنيته الشهيرة "حبيبي روح السمارة" وسط صيحات وتفاعل كبير من الجمهور، ووجه الشاعري الشكر للجمهور الذي ملأ ساحة الحفل بالكامل، وحرص على التواجد وحضور الحفل منذ عصر اليوم.

ومن المقرر أن يختتم النجم محمد منير فعاليات اليوم من مهرجان العلمين بحفل غنائي ضخم يشهد العديد من المفاجآت للجمهور.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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