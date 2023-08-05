مرتضى منصور ينعى زوجة صالح سليم: سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم

نشر منذ قليل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الذي أعلن استقالته من منصبه منذ أيام قليلة، نعي للسيدة زينب لطفي زوجة كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، التي توفاها الله صباح اليوم الجمعة، وقد أعلنت الفنانة يسرا زوجة نجلها خالد خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية .

وجاء نعي "منصور" عبر صفحته الشخصية، وكان مضمونه: “يتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الكابتن صالح سليم التي وافتها المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم، تشرفت بأن أحمل توكيل عنها، لم نسمع لها صوتًا طوال حياتها رغم أنها زوجة الأسطورة الحقيقية، والنجم الكبير صالح سليم، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وكتبت يسرا عبر حسابها على انستجرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي، حرم المرحوم الكابتن صالح سليم، ووالدة كل من خالد صالح سليم، والمرحوم هشام صالح سليم، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان، العزاء يقتصر على الجنازة فقط".

وقد نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عادل لاعب فريق الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود بعد مفاوضات مكثفة أجراها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع محمد عادل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وشهد حضور جلسة التوقيع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بالقلعة البيضاء، وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بالنادي، وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق الأول بالنادي.