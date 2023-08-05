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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر اليورو والريال السعودى اليوم السبت 5-8-2023

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

تتصاعد حدة البحث عن سعر اليورو والريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استقرار سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية منذ مطلع العام الحالي 2023، والذي أصدر فيه البنك المركزي المصري قرار بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.


سعر اليورو والريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023

نعرض لكم سعر اليورو والريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023، وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية خلال الفترات الأخيرة وهي كما يلي:

في البنك المركزي المصري


سجلت العملة السعودية (الريال) نحو 8.22 جنيه في عمليات الشراء و 8.24 جنيه في عمليات البيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.


في بنك مصر


وصلت قيمة الريال (العملة السعودية) نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و 8.22 جنيه في عمليات البيع.

استقر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

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في البنك الأهلي المصري


يتداول الريال (العملة السعودية) بنحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و 8.22 جنيه في عمليات البيع.

سُعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.


‏‏في مصرف أبوظبي الإسلامي


يتداول الريال (العملة السعودية) بنحو 8.23 جنيه في عمليات الشراء و 8.25 جنيه في عمليات البيع.

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.88 جنيه للبيع.

 

في بنك القاهرة


وصلت قيمة الريال (العملة السعودية) نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و 8.25 جنيه في عمليات البيع.

استقر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

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في بنك الإسكندرية


وصل الريال (العملة السعودية) نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و 8.25 جنيه في عمليات البيع.

بلغ اليورو ( عملة الاتحاد الأوروبي) مقابل الجنيه المصري نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس

سجلت العملة السعودية (الريال) نحو 8.22 جنيه في عمليات الشراء و 8.24 جنيه في عمليات البيع.

بلغت قيمة اليورو ( عملة الاتحاد الأوروبي) مقابل الجنيه المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.


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