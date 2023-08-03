الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصرفي يكشف أسباب قرار «البنك المركزي» برفع سعر الفائدة

عز الدين حسنين
عز الدين حسنين

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن  قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطه اساس 1% له مبررات، أبرزها التوقعات بارتفاع معدلات الأسعار العالمية المتعلقه بالحبوب خلال الشهور المقبلة علي أثر تداعيات خروج روسيا من مبادرة الحبوب وتدمير ميناء "أوديسا" الأوكراني المسؤل عن تصدير الحبوب للعالم من خلال البحر الاسود مما يضاعف من مشاكل توافر الحبوب بسهوله وتدفقاتها للعالم مما قد يسبب ضغوط تضخمية اضافيه لدول العالم غير المنتجة   للحبوب او تلك التي ليس لديها اكتفاء ذاتي .

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ"الدستور" أن ذلك يأتي مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة خلال الاشهر المقبلة، مع دخول الشتاء ونقص إمدادات الغاز والطاقه من اوكرانيا وروسيا مما يساهم ايضا في ارتفاع اسعار المحروقات عالميًا.

واختتم: "لاشك أن مصر ستتاثر بهذه الموجات التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دعا البنك المركزي إلي رفع سعر الفائدة من اجل تقليل الاستهلاك المحلي وامتصاص السيولة المحليه التي تنشأ مع دفع الفوائد المتعلقه بشهادات الإدخار المطروحه حاليا من بنكي مصر والعربي الافريقي.

ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع سعر ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع سعر الفائدة أسعار أسعار المحروقات أسو اسود إضافية

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