أخبار فاتتك.. مدحت صالح يشعل حفل العلمين ومحاكمة ترامب وانتقاد من المصرى لحكم مباراة الأهلى

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم الجمعة ما بين صحة وتعليم وفن.. في هذا السياق نقدم أهم أخبار الصباح.

عضو النادى المصرى ينتقد قرارات حكم مباراة الأهلى

أعرب ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري عن استيائه من قرارات حكم لقاء الأهلي والمصري في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مدحت صالح يشعل مهرجان العلمين بأغنية "برمى السلام"

بدأ المطرب مدحت صالح حفله الغنائي بقيادة المايسترو عمرو سليم، والمقام حاليًا على مسرح مدينة العلمين ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

ترامب يمثل أمام الفيدرالية فى واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عزيز الشافعى: عمرو دياب سبب شهرتى

قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان عمرو دياب هو سبب شهرته الكبيرة، معقبًا: "اسمي ارتبط باسم الفنان عمرو دياب، وهو صاحب فضل كبير عليا.. وده بفضل ربنا ومجهوده في العمل".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيهين مقارنة بسعر أمس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار البيض في المزرعة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة، حيث أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا