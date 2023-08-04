الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. مدحت صالح يشعل حفل العلمين ومحاكمة ترامب وانتقاد من المصرى لحكم مباراة الأهلى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم الجمعة ما بين صحة وتعليم وفن.. في هذا السياق نقدم أهم أخبار الصباح.

عضو النادى المصرى ينتقد قرارات حكم مباراة الأهلى

الأهلي والمصري البورسعيدي

أعرب ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري عن استيائه من قرارات حكم لقاء الأهلي والمصري في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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مدحت صالح يشعل مهرجان العلمين بأغنية "برمى السلام"

مدحت صالح

بدأ المطرب مدحت صالح حفله الغنائي بقيادة المايسترو عمرو سليم، والمقام حاليًا على مسرح مدينة العلمين ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

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ترامب يمثل أمام الفيدرالية فى واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة

ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة. 

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عزيز الشافعى: عمرو دياب سبب شهرتى

عمرو دياب

قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان عمرو دياب هو سبب شهرته الكبيرة، معقبًا: "اسمي ارتبط باسم الفنان عمرو دياب، وهو صاحب فضل كبير عليا.. وده بفضل ربنا ومجهوده في العمل".

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أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

الدواجن والبيض

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيهين مقارنة بسعر أمس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار البيض في المزرعة.

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تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة

مشاجرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة، حيث أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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أخبار فاتتك.. مدحت صالح يشعل حفل العلمين ومحاكمة ترامب وانتقاد من المصرى لحكم مباراة الأهلى

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