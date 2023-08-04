عزيز الشافعى: عمرو دياب سبب شهرتى

قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان عمرو دياب هو سبب شهرته الكبيرة، معقبًا: "اسمي ارتبط باسم الفنان عمرو دياب، وهو صاحب فضل كبير عليا.. وده بفضل ربنا ومجهوده في العمل".

وأضاف عزيز الشافعي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، معقبًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

وأوضح أن الفنان عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، مؤكدًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أني غير قادر على عمل أي شيء.

وأشار إلى أنه في أول عمل له، لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميزة.