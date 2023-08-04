الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو النادى المصرى ينتقد قرارات حكم مباراة الأهلى

الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي

أعرب ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري عن استياءه من قرارات حكم لقاء الأهلي و المصري في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال: “هل نضع اثنين شهود على نظام الفار أم نضع نظام فار جديد على طريقة إدارة الفار”.

وتسائل عضو المصري هل كان الموقف سيختلف فى كرة إلياس الجلاصي لو كانت لصالحنا فلن يحتسبها الحكم قبل نهاية المباراة بهذا الشكل، خاصة وأن حكم اللقاء عبد العزيز السيد كان على مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء.

وتابع أن هناك أندية يضيع عليها بطولات وأندية تهبط للدرجة الثانية بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة في الفترة الأخيرة.

وأكد أن ما حدث من التحكيم فى المباراة  تخطى كل الحدود وأضاع علينا فوز كان بين إيدينا، مشيرا إلى أن الجميع شاهد كيف انهزم النادى المصرى و خرج من الكأس بفعل فاعل.

وطالب بضرورة تصحيح مسار الكرة المصرية، خاصةً وأن جميع الدوريات من حولنا تتقدم وتستقطب أقوى نجوم العالم و نحن لم نتقدم خطوة ومازلنا نعانى بسبب ضغط مواعيد الدورىب.

واختتم أنه لا يرى أي مبرر للإصرار على إقامة المباراة بعد انتهاء الدورى مباشرا، خاصة وأن الفريق يعاني من رحيل لاعبين عن الفريق مابين انتهاء إعارة وكذلك انتهاء تعاقد.

المصرى البورسعيدى الاهلى ياسر يحيى عضو المصري البورسعيدي

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