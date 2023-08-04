ترامب يمثل أمام الفيدرالية فى واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة.

وصل دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة الفيدرالية في واشنطن لمحاكمته بتهم التآمر لعرقلة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتدخل في حقوق التصويت لملايين الأمريكيين.

ومع اقتراب موكب ترامب إلى مرآب تحت الأرض، انتظر بعض المؤيدين والمتظاهرين خلف حواجز الشرطة بالخارج. يقف مبنى المحكمة على مرمى البصر من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي هوجم من قبل حشود من أتباعه في 6 يناير 2021 بينما كان الكونجرس يشهد فوز جو بايدن.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة يوم الخميس بعد أن تتم معالجته من قبل دائرة المشير الأمريكية ، والتي ستأخذ بصمات أصابعه و بياناته الشخصية.

وقال متحدث باسم خدمة مارشال إنه ليس من المتوقع أن يتم التقاط صورة له لأنه شخص معروف وهناك العديد من الصور الفوتوغرافية الموجودة بالفعل.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، إن هذه هي القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب ، ومن المقرر أن تعلن محامية منطقة أتلانتا قريبًا إذا كانت ستواصل تقديم لائحة اتهام رابعة مرتبطة بتحقيقها في التدخل في الانتخابات في جورجيا.

تم تسجيل رحلة ترامب لمحاكمته على الهواء مباشرة يوم الخميس عندما غادرت مجموعة من المركبات المظلمة ملعب الجولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي، متوجهاً إلى طائرته الخاصة في مطار نيوارك الدولي.

وشملت تلك التغطية طائرته التي هبطت في مطار ريغان الوطني في واشنطن ودخول موكبه إلى عاصمة البلاد أمام المحكمة.

كانت توجد حواجز وشريط أصفر حول محيط قاعة المحكمة ، إلى جانب العديد من محاريث الثلج التي تصطف بالقرب من جانب المبنى. تشكلت حشود في الخارج تظهر الانقسامات السياسية لدى الأمريكيين بشأن ترامب.