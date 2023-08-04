الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يشعل مهرجان العلمين بأغنية "برمى السلام"

مدحت صالح
مدحت صالح

بدأ المطرب مدحت صالح حفله الغنائي بقيادة المايسترو عمرو سليم، و المقام حاليًا على مسرح مدينة العلمين ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وأشعل مدحت صالح الحفل، حيث بدأ بغناء أغنية "برمي السلام" وسط تفاعل كبير من الحضور، خاصة وأن الحفل يشهد حشد جماهيري كبير، حيث يحظى مدحت صالح بقاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أجمل أغنياته، كما يغني لكبار المطربين بزمن الفن الجميل.

يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وشهدت الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، فضلًا عن سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

بأغنية انب المقرر المستوى الدولى المستوى المحلي المهرجان الرياضي المهرجان المايسترو عمرو سليم الفنية والرياضية الفئات العمرية

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