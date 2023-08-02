الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يزاد  البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في المحافظات مع الساعات الأولى من الفجر لرغبة الملايين في ضبط مواعيد الفرائض الخمس على مدار اليوم وعدم تأخرها ويقدم الدستور المواعيد المعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في المحافظات أحد الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات لكافة طوائف الشعب وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:47 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:14 مساءا.

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 يوليو 2023 بمحافظات الجمهورية

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موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:07 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:28 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:47 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:47 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساءا.

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

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خالد قاسم: غلق التكييفات والإنارة بالمساجد فور الانتهاء من الصلاة

موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:48 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:19 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:52 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:33 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:52 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:20 مساءا.

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