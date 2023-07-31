موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني .. ورسوم التظلمات

تصاعدت حدة البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 والتي بلغت نحو 78.8 % للشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني حيث تبدأ يوم 19 أغسطس 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين حيث يعد الطالب الراسب في 3 مواد أو أكثر باق للإعادة تجرى الامتحانات وفقا للجدول الذي سيتم اعتماده لاحقا.

وأكد حجازي أن دخول امتحانات الدور الثاني بنفس القواعد المتعارف عليها في الأعوام الماضية حيث يحصل الطالب الراسب في مادة أو مادتين في الدور الأول على 50 % من الدرجة فقط فيما يستفيد من الدرجة كاملة للمادة الطالب المتقدم باعتذار مقبول قبل امتحانات الدور الأول.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2023 يوم الخميس المقبل 3 أغسطس 2023 حيث يتم تقديم طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة للمواد التي يشك فيها من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) باستخدام الحاسب الإلكتروني الموحد للطالب عقب دفع الرسوم اللازمة.

وقدرت الوزارة رسوم إعادة تصحيح أوراق اجابة مواد الثانوية العامة 2023 بنحو 300 جنيه للمادة الوادة ويتم دفعها من خلال المنافذ المعتمدة رسمية (مكاتب البريد ، فوري، ضامن، أمان، مصاري، bee، ممكن، أموال، وقتي، إيجي باي، سداد، ..) والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ورابط التنسيق تساؤلات يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن تسجيل رغبات الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا) وفقا للمرحلة التنسيق المعلن عنها لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

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