الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد قاسم: غلق التكييفات والإنارة بالمساجد فور الانتهاء من الصلاة

خالد قاسم
خالد قاسم

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تابع مع المحافظات منظومة ترشيد الكهرباء وتخفيض الإضاءة العامة.

 وقال  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإجراءات تشمل خفض الإنارة في الشوارع والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية، بما لا يؤثر على سلامة المواطنين. 

 وأضاف، أنه بالنسبة للملاعب والاستادات سيتم تخفيض استخدام الكهرباء وتبكير مواعيد المباريات لتكون في النهار، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق التكييفات والإنارة فور الانتهاء من الصلاة، وضبط التكييف المركزي خلال الصلاة على 25 درجة. 

ضرورة التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية

وطالب بأهمية التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد، مؤكدًا أن هناك قانونا ينظم سرقة الكهرباء من الأعمدة في الشوارع وينص على عقوبات رادعة.

خالد قاسم غلق التكييفات الإنارة الصلاة الاستادات ترشيد الكهرباء تخفيض الإضاءة العامة

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