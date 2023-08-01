مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في مصر لمن يبحثون عن مواقيتها في ظل تطبيق النظام الصيفي.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:35 ص
موعد أذان الظهر: 1:01 م
موعد أذان العصر: 4:38 م
موعد أذان المغرب: 7:49 م
موعد أذان العشاء: 9:16 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 1:07 م
موعد أذان العصر: 4:47 م
موعد أذان المغرب: 7:56 م
موعد أذان العشاء: 9:25 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:47 م
موعد أذان العشاء: 9:15 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد أذان الفجر: 4:34 ص
موعد أذان الظهر: 1:05 م
موعد أذان العصر: 4:43 م
موعد أذان المغرب: 7:54 م
موعد أذان العشاء: 9:23 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر: 4:33 ص
موعد أذان الظهر: 1:02 م
موعد أذان العصر: 4:40 م
موعد أذان المغرب: 7:51 م
موعد أذان العشاء: 9:19 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي
موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 1:03 م
موعد أذان العصر: 4:35 م
موعد أذان المغرب: 7:46 م
موعد أذان العشاء: 9:10 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 1:00 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:04 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا
موعد أذان الفجر: 4:42 ص
موعد أذان الظهر: 12:56 م
موعد أذان العصر: 4:25 م
موعد أذان المغرب: 7:36 م
موعد أذان العشاء: 8:59 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 12:56 م
موعد أذان العصر: 4:24 م
موعد أذان المغرب: 7:36 م
موعد أذان العشاء: 8:58 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:46 ص
موعد أذان الظهر: 12:55 م
موعد أذان العصر: 4:19 م
موعد أذان المغرب: 7:33 م
موعد أذان العشاء: 8:53 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر: 4:21 ص
موعد أذان الظهر: 12:51 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:10 م