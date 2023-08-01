يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في مصر لمن يبحثون عن مواقيتها في ظل تطبيق النظام الصيفي.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:35 ص

موعد أذان الظهر: 1:01 م

موعد أذان العصر: 4:38 م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:16 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 1:07 م

موعد أذان العصر: 4:47 م

موعد أذان المغرب: 7:56 م

موعد أذان العشاء: 9:25 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:47 م

موعد أذان العشاء: 9:15 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:34 ص

موعد أذان الظهر: 1:05 م

موعد أذان العصر: 4:43 م

موعد أذان المغرب: 7:54 م

موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:33 ص

موعد أذان الظهر: 1:02 م

موعد أذان العصر: 4:40 م

موعد أذان المغرب: 7:51 م

موعد أذان العشاء: 9:19 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 1:03 م

موعد أذان العصر: 4:35 م

موعد أذان المغرب: 7:46 م

موعد أذان العشاء: 9:10 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 1:00 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:41 م

موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد أذان الفجر: 4:42 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:25 م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 8:59 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:24 م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 8:58 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:46 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:19 م

موعد أذان المغرب: 7:33 م

موعد أذان العشاء: 8:53 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:41 م

موعد أذان العشاء: 9:10 م