الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في مصر لمن يبحثون عن مواقيتها في ظل تطبيق النظام الصيفي.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:35 ص
موعد أذان الظهر: 1:01 م
موعد أذان العصر: 4:38 م
موعد أذان المغرب: 7:49 م
موعد أذان العشاء: 9:16 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 1:07 م
موعد أذان العصر: 4:47 م
موعد أذان المغرب: 7:56 م
موعد أذان العشاء: 9:25 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:47 م
موعد أذان العشاء: 9:15 م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة  البحيرة

 

موعد أذان الفجر: 4:34 ص
موعد أذان الظهر: 1:05 م
موعد أذان العصر: 4:43 م
موعد أذان المغرب: 7:54 م
موعد أذان العشاء: 9:23 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة  المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:33 ص
موعد أذان الظهر: 1:02 م
موعد أذان العصر: 4:40 م
موعد أذان المغرب: 7:51 م
موعد أذان العشاء: 9:19 م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 1:03 م
موعد أذان العصر: 4:35 م
موعد أذان المغرب: 7:46 م
موعد أذان العشاء: 9:10 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 1:00 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:04 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد أذان الفجر: 4:42 ص
موعد أذان الظهر: 12:56 م
موعد أذان العصر: 4:25 م
موعد أذان المغرب: 7:36 م
موعد أذان العشاء: 8:59 م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 12:56 م
موعد أذان العصر: 4:24 م
موعد أذان المغرب: 7:36 م
موعد أذان العشاء: 8:58 م 


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:46 ص
موعد أذان الظهر: 12:55 م
موعد أذان العصر: 4:19 م
موعد أذان المغرب: 7:33 م
موعد أذان العشاء: 8:53 م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:21 ص
موعد أذان الظهر: 12:51 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:10 م

 

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