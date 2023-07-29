قناة الناس| يسرى جبر يوجه نصيحة لغير القادر على صلاة السنن فى أوقات العمل (فيديو)

وجّه الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، نصيحة لكل من لم يستطع أن يصلي السنن والرواتب، قائلًا: "إذا كان الإنسان مشغولًا طوال النهار في وقت عمله بشكل كبير، ولا يستطيع أن يؤدي السنن أو الرواتب، فعليه أن يقتضي بما أمر به الرسول بأن يذكر الله في أول النهار وفي آخره".

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ المرء يجب عليه ألا يطيل في السهر كي يستيقظ مبكرًا وتحديدًا قبل صلاة الفجر بوقت يسير ليستطيع أن يذكر الله بالصلاة وقراءة القرآن، مؤكدًا أن الإنسان إذا داوم على ذلك فهو أفضل، لأن أحب الأعمال عند الله تعالى أدومها وإن قل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.