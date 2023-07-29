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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 يوليو 2024 بمحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير من الناس عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 يوليو 2024 بمحافظات الجمهورية، حيث تكون الصلاة هي عماد الدين وفرض عين على كل مسلم.

وتقدم “الدستور”، عبر السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 يوليو 2024 بمحافظات الجمهورية، وهي كالآتي:


مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:32  ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء  9:19

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

   

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد  صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:17  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة  العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:38 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42  ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 8:59

 

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