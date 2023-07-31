الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة امتحان القدرات عبر موقع التنسيق الالكتروني 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

نتيجة امتحان القدرات عبر موقع التنسيق الالكتروني تشغل بال مئات الألاف من طلاب الثانوية العامة حاليا وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي خلال الساعات الماضية والتي بلغت نحو 78.8 % لكافة الشعب الدراسية وتم الإعلان رسميا على أسماء أوائل الطلاب.

نتيجة امتحان القدرات عبر موقع التنسيق الالكتروني

يمكن معرفة نتيجة امتحان القدرات عبر موقع التنسيق الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال الصفحة الرسمية للكلية المتقدم لأداء الاختبارات فيها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث يتم تزويدهم بنتائج الطلاب (لائق غير لائق).

ويتم الترشيح إلى الكليات من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على اجتياز اختبارات القدرات من عدمه حيث يجب على الكليات إعلان نتائج ااختبارات القدرات وإرسالها لمكتب التنسيق خلال الفترة المخصصة لذلك ولن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق الموقع الرسمي للتنسيق.

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الآن| رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

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مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023..تفوق شعبة رياضة عن علوم وادبي

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • كلية الفنون الجميلة قسمي (فنون - عمارة).
  • كلية الفنون التطبيقية.
  • كلية التربية الموسيقية.
  • كلية التربية الرياضية.
  • كلية التربية الفنية.
  • كلية التربية النوعية.
  • كلية التربية شعبة التربية الموسيقية.

يذكر أن التعليم العالي والبحث العلمي قد فتحت باب التقديم لاختبارات القدرات عبر التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

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الآن| رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

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نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

شروط التقديم لاختبارات القدرات 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية فقط.
  • الالتزام بمواعيد إجراء الاختبارات التي تحددها الكلية للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة (العربية، الأجنبية).
  • أن يكون الطالب الراغب في اجتياز اختبارات القدرات حاصل على الثانوية العام، الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 - 5 سنوات.

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