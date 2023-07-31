مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.. تفوق شعبة رياضة عن علوم وأدبى

أظهرت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تفوق طلاب شعبة الرياضيات بالامتحانات، مقارنة بشعبة العلوم والشعبة الأدبية.

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) هذا العام 97.78%، بينما في الشعبة العلمية (علوم) بلغت 78.62%، وفي الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح 78.74%.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية بالثانوية العامة لهذا العام والمقدرة بـ410 درجات، وكانت أعلى درجة للطالب الأول على شعبة الرياضيات بمجموع 407 درجات.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد، اليوم الإثنين، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، بحضور وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وخالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة 2023، وعدد من قيادات الوزارة.

واعتمد وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، مساء الأحد، بنسبة نجاح عامة 78.8%.