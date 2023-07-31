ويعتبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس، من أكثر الأشياء التي زاد البحث عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اعتماد النتائج والكشف عنها بشكل رسمي، خاصة الشهادة الثانوية وغيرها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

خصص موقع الدستور رابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكنك من الآن التسجيل فى هذا الرابط والحصول على النتيجة فور إعتمادها وإعلانها من وزارة التربية والتعليم حيث يمكنك تسجيل رقم جلوسك وعلى الفور سوف تحصل على النتيجة عقب الإنتهاء من إعتمادها وإعلانها رسميًا، ويمكنك التسجيل من هنا

وفي ذات السياق، يمكن الحصول على نتائج امتحانات الترم الثاني لعام 2022-2023 من خلال بوابة التعليم الأساسي: الدخول علي بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

- يدخل الطالب على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg

- يكتب الطالب الرقم القومي بدقة شديدة.

- يختار المرحلة الدراسية التي من المفترض أن يستعلم عنها.

- يختار الصف الدراسي الذي يريد أن يستعلم عنه.

- يختار العام الدراسي 2022/2023.

- يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الثاني.

- يضغط الطالب على أيقونة عرض النتيجة.

- يظهر أمام الطالب النتيجة بعد اعتمادها وظهورها بشكل رسمي أمام الجميع.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الرابط الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد.

وبعدها يتم تجميع وإحصاء أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لأداء الطالب في امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وهي الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت بجانب وجود 11 كنترولا مصغرا لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مطلع شهر أغسطس المقبل.

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