لينك مباشر|رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وعدد درجات الرأفة لجيمع المواد

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 ويمكنكم الحصول عليها عبر رابط مباشر يتيح لكم الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 والحصول على النتيجة فقط برقم الجلوس بعيدا عن الضغوط على المواقع وحدوث بعض الأخطاء والمشكلات التي تؤخر من الوصول لنتيجة الثانوية العامة فيمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع جرير "الدستور" من خلال الرابط المباشر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وبعد نحو اكثر من اسبوعين للعمل على تصحيح أوراق الثانوية العامة 2023 ومن ثم الخطوات التي تلي مرحلة التصحيح من المراجعة ورصد الدرجات وحصر اسماء الاوائل على مستوى الجمهورية والاتصال بهم من خلال السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي كما يعقبه مؤتمرا صحفيا يجريه الوزير ويمكن على الهواء مباشرة للتحدث عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامه للعام 2023 وهي اول ثانوية عامة في عهد الوزير الحالي وخلاله ايضا يتحدث عن نسب النجاح والرسوب لهذا العام وتفاصيل أخرى عن الامتحانات كما يتم طرح النتيجه بعد المؤتمر مباشرة.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الرابط المباشر يمكنكم الضغط هنا ثم يمكنكم بعد ذلك الإستعلام عن النتيجة من خلال كتابة رقم جلوس الطالب

توزيع درجات مواد الثانوية العامة

أما عن توزيع درجات مواد الثانوية العامة فهي تختلف من مادة لأخرى ويكون النجاح في المواد والحصول على 50% من مجموع الدرجات حتى يتسنى للطالب النجاح وإليكم توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023.

م المادة الدرجة النهائية درجة النجاح اللغة العربية 80 درجة 40 درجة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة 25 درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة 20 درجة الفلسفة والمنطق 60 درجة 30 علم النفس والاجتماع 60 درجة 30 درجة الجغرافيا 60 درجة 30 درجة الكيمياء 60 درجة 30 درجة الفيزياء 60 درجة 30 درجة الأحياء 60 درجة 30 درجة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة 30 درجة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة 15 درجة التفاضل والتكامل 30 درجة 15 درجة الاستاتيكا 30 درجة 15 درجة الديناميكا 30 درجة 15 درجة



أما عن المجموع الكلى للمواد سواء للقسم الأدبي أو العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة فيكون المجموع 410 درجة لكل المواد بينما يتطلب من الطالب للنجاح دون الدخول إلى الدور الثاني أن يحقق 50 % من الدرجات ومن المجموع لكي ينجح.

درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023

أما عن درجات الرأفة فهي المنجيه للكثير من الطلاب من الرسوب ومن دخول الدور الثاني حيث يتم استخدام درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة في حال ان كانت ستغير ما الوضع الطالب في مادة من المواد سواء انها باضافتها ستنقذ الطالب من الرسوب والدخول الدور الثاني او ستعدل من حالة الطالب من راسي في المادة الى ناجح فيها واليكم جدول بدرجات الرأفة في الثانوية العامة 2023:

م المادة درجة الرأفة 1 مادة اللغة العربية 8 درجات 2 مادة التاريخ 6 درجات 3 مادة اللغة الإنجليزية 5 درجات 4 مادة الفيزياء 6 درجات 5 مادة الكيمياء 6 درجات 6 مادة الأحياء 6 درجات 7 مادة الجغرافيا 6 درجات 8 مادة الأحياء 6 درجات 9 مادة الفلسفة والمنطق 6 درجات 10 مادة علم النفس والاجتماع 6 درجات 11 مادة الاستاتيكا 3 درجات 12 مادة الديناميكا 3 درجات 13 مادة التفاضل والتكامل 3 درجات 14 مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات

ومن المفترض ظهور النتيجة خلال أيام قليله والحصول عليها خلال موقع جردة الدستور.

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