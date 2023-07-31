استخرجها بسهولة| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة والدستور

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة.. تقترب ساعات الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر، ويتزايد البحث الإلكتروني من جانب الطلاب في جميع محافظات البلاد.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ونرصد في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة:

عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة يمكنك أن استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم أو من خلال موقع نتيجة وحتي تتمكن من الحصول على نتائج الثانوية العامة في مصر من خلال موقع نتيجة نت فإنه يجب أن تتبع الخطوات التالية:

اولا في أول خطوة يجب أن يوجه التلميذ إلى رابط https://emis.gov.eg.

وبعد ذلك يتم اختيار كلمة نتائج الثانوية العامة مصر.

والخطوة الثالث هي أنه يجب أن يتم تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح.

وأخيرا الضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

2- اضغط على بوابة الثانوية العامة.

3- ثم الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- وضع رقم الجلوس

5- اضغط على عرض النتيجة.

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نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر "جريدة الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 (من هنا).

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل” وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب.

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء

ومن جانبه كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء .

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