بعد وفاته بشكل مفاجئ.. من هو عبد الله نجل الفنان حسن يوسف؟

يبحث الجمهور من أمس عن معلومات عن نجل الفنان حسن يوسف الذي توفي بشكل مفاجئ أمس في إحدى قري الساحل الشمالي.

حقيقة وفاة نجل حسن يوسف

ورحل عبد الله حسن يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن عالمنا أمس بعد تعرضه للفرق حيث تم نقله إلى مستشفى العلمين.

وكان سبب وفاة عبد الله ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام من الجميع خلال الساعات الماضية.

وكون عبد الله الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وشمس البارودي غير دائم الظهور سواء اجتماعيًا أو إعلاميًا، فقد نشرت المواقع صورة شقيقه الأكبر الفنان عمر حسن يوسف على أنها صورة الفقيد الراحل مما أحدث بعض البلبلة.

من هو عبد الله حسن يوسف

ويعتبر عبد الله حسن يوسف الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

يذكر أن الفنان حسن يوسف و الفنانة المعتزلة شمس البارودي لديهم أربعة أبناء، وهم: ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله أصغر أبنائهم.

ولم يتجه أحد من أبناء شمس البارودي وحسن يوسف إلى مجال التمثيل سوى عمر حسن يوسف، بينما أشقاؤه الآخرون نادرو الظهور الإعلامي.

وخيمت حالة من الحزن على أسرة الفنان حسن يوسف وكذلك الوسط الفني الذي نعى نجل الفنان حسن يوسف.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

وكان عبد الله حسن يوسف سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف إثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.

وحتى الآن لم يستلم حسن يوسف جثة ابنه من مشرحة مستشفى العلمين الجديدة، ولم يتم تحديد أي تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان.

آخر اعمال الفنان حسن يوسف

يعد مسلسل الضاهر هو آخر عمل شارك فيه حسن يوسف عام 2018، وظهر خلاله ضيف شرف ولعب دور رجل يدعى زكي إبراهيم، بمشاركة كل من محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، سميرة محسن، مادلين طبر، كريم كوجاك، أحمد التهامي، أميرة هاني، انجي شرف، صبري عبد المنعم، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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