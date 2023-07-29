لا يفوتك هذا المساء|الباز: "من حقك تغضب بسبب انقطاع الكهرباء لكن دي بلدنا ولازم نحافظ عليها"

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ننشر لجميع الطلاب كل عام الرابط الخاص باستخراج نتائج امتحانات الثانوية العامة لتسهيل وصول الطلاب لنتائج الامتحانات، حيث يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، على أحر من الجمر، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط، مع اقتراب الإعلان عنها، حيث ننشر لكم من خلال موقع الدستور كل ما يختص بهذا الشأن لتسهيل الاستعلام الفوري عن نتائج الامتحانات جميع المحافظات.

https://www.dostor.org/4459423

الباز: "من حقك تغضب بسبب انقطاع الكهرباء لكن دي بلدنا ولازم نحافظ عليها"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك غضب من أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن هناك فريقين الأول متضرر من تلك الأزمة ولكن يقف على أرضية أن البلد في أزمة ولا يجب أن نتأخر عنها، والفريق الثاني يرى أن هناك انهيار في البلد، وأنه لم يحدث شيئا جيدا في البلد أبدا، ويحرض الناس ضد البلد.

https://www.dostor.org/4461157

مواهب الإسكندرية فى اختبارات «كابيتانو مصر»: أمامنا فرصة عظيمة ومجانية للالتحاق بنادٍ كبير

يستعد شباب محافظة الإسكندرية، الموهوبون فى كرة القدم، للمشاركة فى مشروع «كابيتانو مصر»، الذى تعقد اختباراته فى محافظة البحيرة اليوم وغدًا، وهى مخصصة لأبناء الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

https://www.dostor.org/4461139

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة في هذا التوقيت، خاصًة أنه ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وهو الأمر الذي جعل البعض من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا يتساءلون عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

https://www.dostor.org/4460973

حرقوهم.. استمرار محاكمة 4 سيدات عذّبن 3 أطفال

تواصل الدائرة 32 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت، سماع مرافعة ممثل النيابة العامة في واقعة تعذيب 4 سيدات لثلاثة أطفال ووضع مواد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بأجسادهم.

https://www.dostor.org/4461012

طهران تعتزم رفع دعوى قضائية ضد سول بشأن مطالباتها المالية

تعتزم إيران رفع دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية بشأن مطالباتها المالية، على ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

https://www.dostor.org/4461073

الأهلى أنهى الاتفاق.. موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة والكشف الطبى

أتم مسئولو النادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

https://www.dostor.org/4461132

مهرجان العلمين فى حتة تانية.. نجاح كبير لحفلى راغب علامة ونانسى عجرم

تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أكبر تظاهرة فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط، ليستمر حصد النجاح الكبير الذى حققته الأيام الأولى للمهرجان من خلال العروض والمسابقات والحفلات، وأبرزها حفلات النجوم تامر حسنى وأحمد سعد ونانسى عجرم وراغب علامة، إلى جانب عرض الساحر ولاعب الخفة كريس المصرى فى ضيافة الإعلامية إسعاد يونس.

https://www.dostor.org/4461112