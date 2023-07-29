حرقوهم.. استمرار محاكمة 4 سيدات عذبن 3 أطفال

تواصل الدائرة 32 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت، سماع مرافعة ممثل النيابة العامة في واقعة تعذيب 4 سيدات لثلاثة أطفال ووضع موآد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بجسدهم.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين هم مل من آمال.ع، أم الأطفال، سيدة .س، ٢٢ سنة، فتاة جامعية، حنان . ص، ٤٠ سنة، سعاد. ط، جيران المتهمة الأولى.

وأنهم عذبوا الأطفال الثلاثة مرزوق، ايمان، سعاد، أعمارهم تتراوح من ١٢ عاما لـ٤ سنوات، وذلك بتجريدهم من ملابسهن والوصول لأماكن عرفتهم وتهديدهم بالقتل والتعدي عليهم بالضرب مع سبق الإصرار والترصد.

كما أنهم تنمروا على الأطفال بالقول واستعراض القوة بقصد تخويفهم ووضعهم موضع السخرية متعديين على المبتدىء والقيم الآسرية، ونشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهم، وذلك بحجة تأديبهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ٤ متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

وتبين تسريب مقطع فيديو قصير لم تتخطى مدته 20 ثانية، تظهر فيه 2 سيدات يقيدان طفلة لشل حركتها، ويقف أمامهم بعض الأطفال، ويعتدون جميعهم عليها بالضرب ومحاولة وضع «الشطة والليمون والملح» في المناطق الحساسة.

تضمن مقطع الفيديو تجريد الطفلة من ملابسها وإيذاءها بشدة بوضع مواد حارقة في أعضائها التناسلية ثم إلقائها عارية من طابق أرضي على كمية من الرمال أسفل النافذة.

وتقدمت المحامية نهى الجندي، ببلاغ رقم 36 عرائض إلكترونية على صفحتي النيابة العامة ووزارة الداخلية وتبين إلقاء القبض على المتهمين.