الأهلى أنهى الاتفاق.. موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة والكشف الطبى

أتم مسئولو النادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر وصول رضا سليم إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد، حيث سيخضع للفحص الطبي صباح الإثنين في أحد المستشفيات الخاصة قبل أن يخضع لجلسة تصوير من أجل تقديمه لجماهير النادي الأهلي.

وكان من المنتظر وصول اللاعب أمس الجمعة، لكن تأخر موعد السفر بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالعقد قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل نهائي.

وبلغت قيمة الصفقة 2 مليون و100 ألف دولار مقابل شراء هداف الدوري المغربي.