السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "من حقك تغضب بسبب انقطاع الكهرباء لكن دى بلدنا ولازم نحافظ عليها"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك غضبًا من أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن هناك فريقان: الأول متضرر من تلك الأزمة، ولكن يقف على أرضية أن البلد في أزمة، ولا يجب أن نتأخر عنها، والفريق الثاني يرى أن هناك انهيارًا في البلد، وأنه لم يحدث شيء جيد في البلد أبدًا، ويحرض الناس ضد البلد.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرهان هنا على المواطن المصري وحبه للبلد، واستعداده للوقوف إلى جانبها في الأزمات.

ولفت إلى أنه تلقى اليوم مكالمة هاتفية من مواطن يعيش في عزبة قاسم مركز تلا محافظة المنوفية، تحدث معه عن أزمة انقطاع الكهرباء، واشتكى من خوفه من تعرض مواشي البلد للسرقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع: "خلال حديثي مع هذا المواطن، وجدته يتحدث عن تصدير مصر للغاز والمازوت، رغم احتياج المحطات لها، ورددت عليه وأكدت له أن البلد لا يصدر الغاز في الوقت الحالي، وأن مصر لا تصدر المازوت للخارج، وهذا معناه أن كلام الحكومة لا يصل للمواطن".

وأشار، إلى أن هناك آخرين يستغلون أزمة الكهرباء ويريدون إشعال النار في البلد، مواصلًا: "يجب أيضًا على الحكومة أن تؤكد للمواطن أنها لا تفرق بين المواطن بالعزب والقرى والمدن، وأن تصل الخدمات للجميع بدون تمييز".

ووجه "الباز"، رسالة للغاضبين من أزمة انقطاع الكهرباء قال فيها: "من حقك تغضب لكن لازم نحافظ على بلدنا، وأنا مش هقولك الدنيا تمام وزي الفل، عندنا أزمة ولازم نقف جنب البلد".

محمد الباز انقطاع الكهرباء اخر النهار محافظة المنوفية الغاز

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