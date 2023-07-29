مواهب الإسكندرية فى اختبارات «كابيتانو مصر»: أمامنا فرصة عظيمة ومجانية للالتحاق بنادٍ كبير

يستعد شباب محافظة الإسكندرية، الموهوبون فى كرة القدم، للمشاركة فى مشروع «كابيتانو مصر»، الذى تعقد اختباراته فى محافظة البحيرة اليوم وغدًا، وهى مخصصة لأبناء الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع «كابيتانو مصر»، الذى يعد إضافة قوية لقطاع الرياضة، ويسهم فى دعم النشء والباحثين عن فرصة لإظهار مهاراتهم وقدراتهم فى الساحرة المستديرة.

وانطلق البرنامج فى عدة محافظات خلال الفترة الماضية، لانتقاء واختيار أفضل المواهب وإظهارها، وإتاحة الفرصة لها للالتحاق بأفضل الأندية، بهدف تخريج أجيال جديدة قادرة على المنافسة فى كل المحافل الكروية الدولية.

وأنهى شباب الإسكندرية استعداداتهم للمشاركة فى اختبارات «كابيتانو مصر»، وسط آمال وأحلام كبيرة لديهم بالوصول إلى ما يحلمون به فى عالم كرة القدم.

مروان يسرى: البرنامج يُظهر قدراتنا دون اشتراكات ومبالغ كبيرة

قال مروان يسرى، أحد أبناء الإسكندرية المتقدمين لاختبارات «كابيتانو مصر»، إنه تابع الموسم الماضى «حلقة بحلقة»، وكان يتمنى المشاركة حينها، لكنه لم يستطع.

وأضاف «يسرى»: «بمجرد الإعلان عن فتح باب التقديم للموسم الجديد، تقدمت للمشاركة فى البرنامج على الفور، وأبلغت جميع أصدقائى الموهوبين والمحبين لكرة القدم من أجل المشاركة أيضًا».

ووصف الموهوب السكندرى مشروع «كابيتانو مصر» بأنه فرصة عظيمة مجانية لجميع الشباب الموهوبين، خاصة من لا يملك المقدرة المادية للالتحاق بالأندية وأماكن التدريب الخاصة التى تتطلب اشتراكات ومبالغ مالية كبيرة. وواصل: «المشروع يمنحنى فرصة للظهور والوجود بين عدد كبير من اللاعبين، وتقييم قدراتى بشكل جيد من جانب متخصصين وأسماء كبيرة فى عالم كرة القدم، وصولًا إلى الالتحاق بأحد الأندية».

وأشار إلى أنه يمارس كرة القدم منذ صغره ويحبها كثيرًا وشب عليها، خاصة أن والده أيضًا يمارس اللعبة، متابعًا: «أستعد لخوض الاختبارات وأركز جيدًا فيها، فى ظل أن المشروع أساسه الموهبة والأداء الجيد».

وكشف عن أنه تقدم من قبل إلى اختبارات العديد من الأندية، وأثنى المدربون على موهبته، لافتًا إلى أن والديه داعمان له بشكل دائم، للاستمرار فى تنمية موهبته، وتحقيق حلمه بأن يكون لاعبًا فى أحد الأندية المشهورة.

واختتم بقوله: «أعشق نادى الأهلى، وأحب نيمار وهالاند، ومثلى الأعلى فى الإصرار والعزيمة هو محمد صلاح».

ناقد رياضى: يسهم فى اكتشاف الموهوبين داخل القرى

وصف هانى العوضى، الناقد الرياضى، «كابيتانو مصر» بأنه مشروع عظيم لتنمية مواهب النشء والشباب فى رياضة كرة القدم، من خلال منحهم فرصة كبيرة لتحقيق أحلامهم، وإظهار مواهبهم خلال الاختبارات، أمام نخبة من نجوم الكرة المصرية.

ورأى «العوضى» أن التنظيم الجيد أهم ما يميز «كابيتانو مصر»، كما أن جميع الناشئين الموهوبين فى مختلف قرى الجمهورية يمكنهم التقديم فى الاختبارات والمشاركة بكل شفافية ودون أى «واسطة»، وهو ما كنا نحتاجه فى مجال كرة القدم.

وشدد على أهمية التغطية الإعلامية المكثفة لمشروع «كابيتانو مصر»، لما لها من مردود إيجابى على الشباب الموهوبين، حيث يرون شبابًا مثلهم ويمرون بنفس ظروفهم يخرجون على الشاشات لاستعراض مواهبهم، ويتدربون ويتحدثون مع نجوم كبار مثل أحمد الكأس وحازم إمام، وهو ما يدفعهم للمشاركة فى البرنامج.

وأشاد بالتركيز على العديد من السمات فى نجوم الكرة الذين تمت الاستعانة بهم فى «كابيتانو مصر»، مشيرًا إلى أنه لم يتم اختيارهم وفقًا للمهارة فقط، بل كان الجانب الأخلاقى مهم أيضًا، لذا فالنجوم المشاركون لا يوجد عليهم أى اختلاف من الجمهور، ما جعل الجميع يلتف حول البرنامج.

وتابع: «(كابيتانو مصر) أسهم فى تغيير فكر الشباب، الذين كانوا يلتفون حول الألعاب الإلكترونية، ويقضون أمامها ساعات طويلة، ليتجهوا الآن إلى تنمية موهبتهم فى كرة القدم، من خلال البرنامج الكبير والمهم، الذى يعد من أهم المشروعات الرياضية فى الفترة الأخيرة». واختتم بقوله: «من خلال وجوده فى جميع المحافظات، يسهم (كابيتانو مصر) فى اكتشاف العديد من لاعبى كرة القدم الموهوبين داخل الأندية الصغيرة فى القرى والمدن».

محمد طارق: يفتح الباب أمام الآلاف للسير على طريق «صلاح»

كشف محمد طارق، أحد المتقدمين لاختبارات «كابيتانو مصر» من محافظة الإسكندرية، عن أنه بدأ لعب كرة القدم فى سن الثامنة، وكان يمارسها مع أصدقائه فى الشارع.

وقال «طارق»: «والدى دعمنى وسعى لتنمية مهاراتى، وساعدنى فى التقديم لأحد الأندية، حيث لعبت فى عدة مراكز، سواء فى الدفاع أو الهجوم».

وأضاف أنه تقدم على الفور إلى اختبارات «كابيتانو مصر»، بعد الإعلان عن انطلاقها فى موسمها الثانى، وتأكده من توافق الشروط عليه، وشعر بفرحة كبيرة بعد إبلاغه بأنه سيكون ضمن الذين يتم اختبارهم فى محافظة البحيرة.

وأفاد بمتابعته جميع حلقات الموسم الماضى، ومشاهدته المواهب التى كانت تتقدم للاختبارات من جميع أنحاء الجمهورية، ومن هنا تمسك بحلمه فى إظهار موهبته أمام لاعبين كبار، ما يمكنه من الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.

واعتبر أن جميع اللاعبين يضعون محمد صلاح كمثال وقدوة لهم، بعد أن استطاع بمجهوده وتوفيق الله أن يصل إلى العالمية، متابعًا: «مشروع (كابيتانو مصر) يوفر فرصة لآلاف اللاعبين الراغبين فى إظهار موهبتهم دون واسطة، أن يكونوا مثل نجم ليفربول، عبر التقديم من خلال موقع إلكترونى، ثم الاختيار من بينهم بكل شفافية». وشدد على أن لاعب كرة القدم يجب أن يتدرب جيدًا ويلتزم بتعليمات المدرب، كاشفًا عن تشجيعه الأهلى، إلى جانب حبه مدافع الفريق محمد عبدالمنعم، بينما عالميًا لاعبه المفضل هو كريستيانو رونالدو.

وكيل «الشباب والرياضة»: الاختبارات تتم بشفافية تامة بالتعاون مع الشركة المتحدة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، إن «كابيتانو مصر» يعد من أكبر مشروعات اكتشاف المواهب فى كرة القدم، ويجرى على مستوى كبير من الدقة والنظام، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت وكيل «الشباب والرياضة»: «هذا التعاون المتميز بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يهدف إلى دعم الشباب الصغير الموهوب فى كرة القدم، ومنحه فرصة حقيقية لإظهار موهبته، من خلال مشروع (كابيتانو مصر)».

وواصلت: «المشروع فى موسمه الثانى مستمر فى اكتشاف ودعم المواهب من جميع محافظات الجمهورية، ومن بينهم شباب الإسكندرية الذين سيتقدمون إلى الاختبارات فى محافظة البحيرة».

وأشارت إلى أن «كابيتانو مصر» مشروع قومى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبإشراف من وزير الشباب والرياضة، لدعم وتبنى وتنمية المواهب الرياضية، التى لا تكون مقيدة فى أى هيئة رياضية أو نادٍ، مع إجراء الاختبارات بشفافية تامة، تحت إشراف نخبة من اللاعبين الدوليين السابقين واللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضافت: «الرئيس السيسى لديه اهتمام كبير بتنمية المواهب فى المجالات المختلفة، وهو ما جعل هناك طفرة كبيرة فى هذا الملف، تجسدت فى الاهتمام الكبير بالنشء والشباب فى جميع الرياضات والفنون بكل أنحاء الجمهورية».

وشددت على أهمية اكتشاف الموهوبين فى لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة للشباب، وهو ما يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية بمجموعة من اللاعبين المميزين والموهوبين.

ووجهت الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا المشروع الضخم «كابيتانو مصر»، متمنية التوفيق لجميع اللاعبين المتقدمين للاختبارات من محافظة الإسكندرية وجميع المحافظات، مشددة على أن الموهبة بجانب التدريب والانضباط هى سبيل اللاعب لتحقيق ما يحلم به.